Cherry Season anticipazioni del 1 e 2 agosto 2017. Le Anticipazioni delle nuove puntate di Cherry Season dal 1 al 3 agosto 2017 ci rivelano che sono tutti molto preoccupati per Seyma, assai depressa in seguito all’aborto. Temono che possa fare una pazzia, perciò quando la ragazza scompare con Batikan, sospettano che l’abbia rapito. Dopo un inseguimento, scoprono che in realtà la ragazza è nei pressi della casa di Sibel e Ilker e che dunque non aveva alcuna intenzione di rapire il piccolo. Seyma è amareggiata per le accuse, e decide di non volere più vedere gli amici. Mete cerca di avvicinare Seyma facendo finta di essere un fattorino. Dopo il rifiuto di Seyma al dialogo, Mete cerca di entrare in casa mettendo un piede nel binario della portafinestra, ma sucederà un increscioso incidente…

Intanto, Öykü è stanca di aspettare Ayaz, spera che a sorpresa il ragazzo fissi la data delle nozze. Öykü racconta a Burcu di quanto sia stata poco coinvolgente la proposta di Ayaz. Decide aspettare e di dargli un’altra possibilità per farle una proposta migliore, ma lui la invita a pranzo in un locale poco elegante e non fa una serie di gaffe. In realtà Ayaz la sta depistando farle una sorpresa: Ayaz chiederà ad Oyku di sposarla su un autobus guidato da Mete!