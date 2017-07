Gigi e Claudio D’Alessio, Anna Tatangelo, le ultime news gossip ad oggi 1 agosto 2017. Claudio D’Alessio, figlio di Gigi, è sorpreso dall’annuncio del padre e di quella che fino a poco tempo fa era la sua compagna Anna Tatangelo, che hanno fatto sapere di essere in crisi. Il ragazzo ha raccontato che oltre ad aver rappresentato un fulmine a ciel sereno, la notizia è stata per lui fonte di grande dispiacere. Lo ha raccontato al settimanale DiPiù.”Mi dispiace, mi dispiace tantissimo… Anzi, la grande crisi tra mio padre Gigi e Anna è stato anche per me un fulmine a ciel sereno, un dolore che mi ha spiazzato…Probabilmente non avevo capito. Il fatto è che io viva la vita lontano da loro mi ha portato a non vedere certe cose”, ha dichiarato Claudio al magazine diretto da Sandro Mayer.

Ora D’Alessio Jr. spera che la crisi rientri e che il padre torni con la mamma di suo fratello Andrea. “Sì, me lo auguro, magari tutto rientra e allora questo periodo sarà solo un brutto ricordo”, ha concluso Claudio. L’annuncio del ‘periodo no’ tra D’Alessio e la Tatangelo era arrivato lo scorso 22 luglio via social. Su Twitter la coppia aveva fatto sapere: “La nostra storia vive un periodo no. Vi preghiamo di rispettare il momento e la nostra privacy…”.