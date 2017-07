Guida tv: tutti i programmi tv di stasera, martedì 1 agosto 2017, sulle reti Rai, Mediaset e La7

Guida tv completa di martedì 1 agosto 2017: tutti i programmi televisivi in prime time delle tre reti Rai. Ecco le ultime anticipazioni e news di questa lunedì sulla prima serata delle tre reti nazionali: su Rai 1 verrà trasmessa la serie Tv L’Ambasciata, con l’episodio La tana del lupo. La serie tv si compone di cinque puntate ambientate nella rappresentanza diplomatica spagnola di Bangkok. Qui il nuovo ambasciatore Luis Salinas scoprirà un mondo di corruzione e malaffare che lo farà presto precipitare in una spirale di vendette e di ricatti in cui verranno coinvolte anche la moglie Claudia e la figlia Ester. Su Rai 2 torna il telefim MacGyver, con gli episodi L’ago nel pagliaio e L’apparenza inganna. Su Rai 3 alle 21:20 andrà in onda Gli occhi cambiano, il nuovo programma di Walter Veltroni. Un viaggio nella storia sociale del nostro Paese attraverso una serie di documenti di repertorio mostrati in diretta da Veltroni.

Guida tv di questa sera martedì 1 agosto 2017: le ultime news e anticipazioni sui programmi di Rete 4, Canale 5, Italia 1 e La7.

Stasera martedì 18 luglio 2017 sulle reti Mediaset, scopriamo quali sono le anticipazioni e le news sul prime time. Su Retequattro, alle ore 21:15, andrà in onda il film Delitto tra le dune. Si parla della storia di Elise, una giovane giornalista che lavora a Bordeaux. La ragazza viene a sapere che nel paese dove è nata e cresciuta, è stato ritrovato un cadavere, e farà una terribile scoperta: il corpo senza vita è quello di sua sorella Laura.

Su Canale 5 alle 21:10 spazio al concerto Amiche in Arena, dove si sono esibite sedici grandissime artiste italiane quali Loredana Bertè, Fiorella Mannoia, Gianna Nannini, Elisa, Alessandra Amoroso, Emma, Patty Pravo, Irene Grandi, Noemi, Paola Turci, Nina Zilli, Irene Fornaciari, Bianca Atzei, Elodie, Antonella Lo Coco, Aida Cooper, tutte unite per dire no alla violenza. Su Italia 1, sempre alle 21:10, andrà in onda la serie tv Chicago Mad, con gli episodi L’incidente, Piano di riserva e Una madre. Stasera La7 trasmetterà In onda, il programma di approfondimento quotidiano condotto da David Parenzo e Luca Telese.