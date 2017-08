Tagli capelli cortissimi e colorazioni estate 2017: la gallery con gli imperdibili must have di stagione!

Tagli capelli cortissimi e colorazioni estate 2017. Tagli di capelli cortissimi impazzano nell’estate 2017: rasature estreme, pixie cut, chop cut sono tra i trends capelli della stagione estiva. Tagli extracorti, e colorazioni ad impatto per un look che non deve passare inosservato. Tante sono le dive dello showbitz che non scelgono le mezze misure, ma che osano fino in fondo con tagli cortissimi e colorazioni non convenzionali.

Tagli capelli cortissimi e colorazioni estate 2017: impazza il biondo platino su pixie e capelli rasati!

Tra le tendenze capelli, in fatto di colorazioni il biondo la fa da padrone. I più gettonati sono i colpi di sole, il balayage, l’ombre e lo shatush, ma il protagonista di questa stagione è il biondo platino integrale. Al fianco delle colorazioni a effetto naturale, nell’ambito delle colorazioni bionde abbiamo notato molti total look senza mezze misure, interpretati nei toni più freddi, come il biondo ghiaccio. Bellissimo il taglio e il colore biondo platino della bella modella Cara Delevingne.

Tagli capelli cortissimi e colorazioni estate 2017: i must have di stagione!

Cara Delevingne quest’estate è passata da un taglio rasato, un chop cut di tendenza, ad uno splendido pixie cut con ciuffo più lungo sfoggiato nelle occasioni di gala degli ultimi giorni, colore biondo ghiaccio. La bella Cara è una donna non convenzionale, che ama stupire, ed è una delle dive più fotografate del mondo, ma ha raccontato di non essere naturalmente magra e di non sentirsi a proprio agio nel mondo della moda ossessionato dall’immagine. Cara, che ha sfilato per brand come Chanel, Burberry e Dolce & Gabbana, ha confessato: “Non mi piacevo come modella. Non mi piaceva neanche quello che rappresentavo. Non mi piaceva quello in cui mi stavo trasformando. Non che fossi costantemente concentrata su come apparivo, ma è una buona parte del lavoro”.

Cara ha recentemente iniziato la carriera del cinema prendendo parte a film come ‘Città di Carta’ e ‘Suicide Squad’, ed ha dichiarato:“Non ho completamente smesso con la moda, ci lavorerò ancora. Ma adesso quando faccio delle campagne decido io il mio stile e con chi voglio lavorare”, ha concluso.

