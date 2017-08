Temptation Island 2017 Ed. 4, Antonio e Veronica, trionfa l'amore

Temptation Island 2017 Ed. 4, il lieto fine dell’ultima puntata. Temptation Island 2017 Ed. 4 si è concluso ieri, lunedì 31 luglio 2017, non senza sorprese: alcune delle coppie erano viste “spacciate” dai fan, invece c’è stato per tutti un lieto fine. Che Selvaggia e Francesco fossero tornati a casa insieme era prevedibile, ma non altrettanto scontato era il lieto fine tra Alessio e Valeria e tra Antonio e Veronica. Quest’ultima coppia, in particolare, era quella che destava più preoccupazione tra il pubblico. Dai filmati mandati in onda, infatti, sembrava che Antonio avesse ceduto alla tentazione e che fosse finito tra le braccia di Jessica. Il ragazzo, però, ha rivelato che con Jessica ha solo dormito: non c’è stato nulla tra di loro.

Temptation Island 2017 Ed. 4, il lieto fine dell’ultima puntata: l’amore tra Antonio e Veronica.

Antonio non ha potuto negare i baci con la tentatrice: quelli ci sono stati, ma sono stati solo una prova che gli ha fatto comprendere il valore e l’importanza del sentimento che prova per Veronica. Il confronto tra i due non è stato semplice, le incomprensioni erano davvero tante, ma alla fine l’amore ha vinto su tutto, ed Antonio e Veronica sono tornati a casa insieme.