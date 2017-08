Temptation Island 2017 Ed. 4: ecco il messaggio di Carmen per Alessio

Temptation Island 2017: il messaggio di Carmen per Alessio. Ieri sera, lunedì 31 Luglio 2017 si è conclusa la quarta edizione di Temptation Island 2017. Le sei coppie che hanno preso parte al reality sono riuscite a salvare la loro relazione, nonostante diversi scossoni emotivi. Una tra le coppie in crisi era quella formata da Valeria e Alessio. Lui nel corso dell’esperienza televisiva si è avvicinato molto alla single Carmen Rimauro che non è rimasta in silenzio ma in un post sui social ha voluto ringraziare il giovane per quanto hanno condiviso nel villaggio e augurargli tanta felicità, ecco quanto scrive: “Sono stati giorni intensi e difficili ma soprattutto pieni di risate e divertimento! Ad oggi quando penso a quest’esperienza non posso far altro che ricordarla con il sorriso stampato sulla labbra sia per essere stata me stessa al 100%, sia perché ho incontrato persone stupende con cui ho condiviso questi 21 giorni che dall’esterno possono sembrare pochi ma vi assicuro che vissuti sembrano molti di più! Ci tenevo a ringraziare tutti i miei compagni conosciuti in questo viaggio, le persone che mi hanno sostenuta e soprattutto te Alessio Bruno: ti auguro tutto il bene e la felicità di questo mondo!”.

Temptation Island 2017: Carmen ringrazia le sue amiche di stanza.

La vicinanza tra Alessio Bruno e Carmen Rimauro ha fatto molto soffrire Valeria Bigella. Tra i due era evidente una forte chimica. In tanti che hanno insinuato che tra i due fosse successo qualcosa durante la notte trascorsa all’aperto Alessio ha prontamente negato, ritornando poi sui suoi passi sentendo la mancanza della fidanzata Valeria. Anche Carmen ha detto la sua: “Volevo farvi notare che mostrando solo una minima parte di ciò che accade in tutti questi giorni è facile travisare alcuni dialoghi e comportamenti! Quindi inviterei molte persone a non farsi film mentali! Altre due persone per me fondamentali all’interno di questo percorso siete state voi Desiree Maldera e Antonella Fiordelisi, non potevo chiedere compagne di stanza migliori! Porterò sempre quest’esperienza con me! Grazie di tutto!”.