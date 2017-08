Temptation Island 2017 Ed. 4: il popolo del web è contro Ruben

Temptation Island 2017: Ruben perdona Francesca, il web impazza. Lunedì 31 Luglio 2017 si è conclusa la quarta edizione di Temptation Island 2017. Le coppie, al confronto finale, sono riuscite a salvare la loro relazione, nonostante diversi scossoni emotivi. Una tra le coppie più discusse era quella formata da Ruben e Francesca. Inatteso il ripensamento di Ruben Invernizzi che perdona Francesca. Dopo l’acclamato addio al falò di confronto – con un Ruben portato in trionfo sui social – un mese dopo i saluti la situazione è ben diversa. “Lei non è solo quello che ha fatto vedere nel programma”, ha spiegato lui. Mentre lei si difende così:”Ho ingigantito tutto ma io lo amo, ho tanto da imparare da lui. Lui con il suo equilibrio è più forte di me”.

Temptation Island 2017: le sei coppie escono tutte “intatte” da Temptation Island 2017.

In molti hanno criticato la decisione attraverso Twitter e Facebook: “Così rischi davvero di fare la figura dello zerbino”, “Che delusione, che amarezza” e “Sono senza parole”. Non è stato però l’unico perdono clamoroso della serata: Valeria ha concesso una nuova chance ad Alessio mentre Veronica ha perdonato Antonio nonostante il week end e l’intesa fatale con la single Jessica. Per non parlare di Selvaggia e Francesco dove per loro sono in vista fiori d’arancio.