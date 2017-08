Temptation Island 2017 Ed. 4, tra Selvaggia e Francesco è amore vero

Temptation Island 2017 Ed. 4, le news ad oggi, primo agosto 2017. Temptation Island ha chiuso i battenti: ieri, infatti, su Canale 5 è andata in onda l’ultima puntata del reality. I colpi di scena sono stati davvero tanti: il pubblico, infatti, si aspettavano che almeno una, se non due, delle coppie rimaste al villaggio si sfasciasse, invece Alessio e Valeria, Antonio e Veronica, Francesco e Selvaggia hanno deciso di tornare a casa insieme. Una delle coppie che maggiormente sono piaciute ai fan è quella composta da Selvaggia e Francesco, i “lenticchi” del villaggio. I due hanno dimostrato di amarsi davvero, nonostante le incomprensioni per alcuni comportamenti avuti nel villaggio, anche normali se si pensa al contesto in cui si sono trovati.

Temptation Island 2017 Ed. 4, l’amore tra Selvaggia e Francesco.

Francesco, durante il falò di confronto, ha confessato di essere rimasto male perché Selvaggia, sin dal primo giorno, si era lamentata di alcuni comportamenti del fidanzato. Francesco, inoltre, si è lamentato perché la fidanzata ha ballato la lap dance e perché ha detto alle amiche che se qualcuno le interessa, l’avere alle spalle una storia di 5 anni non la fa fermare. Selvaggia, dal suo canto, ha iniziato a contestare il rapporto confidenziale che Francesco aveva creato con la tentatrice Desirée, ma Francesco ha spiegato, con l’inconfondibile cadenza romana: “Stasera sono con te, l’ho mandata via perché te amo, Desirée mi ha aiutato a capirti quanto tu sei importante per me”. Selvaggia, tra le lacrime, ha detto: “Ma io come devo fare con te?”. I due si sono abbracciati e, tra le lacrime, hanno deciso di tornare a casa insieme.