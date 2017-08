Temptation Island 2017, lieto fine per tutte le coppie! Il riassunto della puntata finale e il punto ad oggi

Temptation Island 2017, lieto fine per tutte le coppie! Il riassunto della puntata finale. Ieri Lunedì 31 luglio, in prima serata su Canale 5, c’è stato l’ultimo appuntamento con “Temptation Island“, con Filippo Bisciglia, che ha totalizzato ascolti record. Tre erano le coppie rimaste, pronte a confrontarsi sulla loro relazione: Alessio e Valeria, Antonio e Veronica, e Francesco e Selvaggia. Lieto fine per tutte le coppie dell’edizione di quest’anno. Francesco e Selvaggia escono insieme con la voglia di si sposarsi. Hanno superato la prova e sono i nuovi idoli della Rete. Escono insieme Veronica e Antonio, ed anche se la single Jessica continua a insidiare la coppia, per ora il loro amore resiste a tutto.

Il video di Francesco e Selvaggia ad un mese dall’uscita.

Ecco Selvaggia e Francesco a un mese dal falò di confronto! #TemptationIsland @officialfrancescochiofalofp @selvaggiaroma_ Un post condiviso da Temptation Island (@temptationisland_official) in data: 31 Lug 2017 alle ore 15:08 PDT

Temptation Island 2017, il destino di Ruben e Francesca.

Tra Ruben e Francesca torna il sereno. Lui l’aveva lasciata una decina di giorni fa conquistando il favore dei social, ma ora è ritornato sui suoi passi e sulla sua decisione. Ruben sottolinea: “L’ho vista pentita: una seconda possibilità va data a tutti, la amo ancora, non mi interessa andare contro il giudizio di altre persone”. Francesca a differenza di come l’abbiamo conosciuta all’interno della trasmissione è molto più dolce e pacata:”Avevamo dei problemi prima del programma, riguardandomi a casa mi sono vergognata, mi sono resa conto che è lui il principe azzurro. Per me l’amore con la A maiuscola è Ruben“.

Il video di Ruben e Francesca ad un mese dall’uscita.

“Per me vale molto e ha tanto da insegnarmi” Francesca e Ruben a un mese dal falò di confronto! #TemptationIsland @francibaroni @rubeninvernizzi Un post condiviso da Temptation Island (@temptationisland_official) in data: 31 Lug 2017 alle ore 15:32 PDT

Temptation Island 2017, il destino di Alessio e Valeria, Riccardo e Camilla, Sara e Nicola.

Riconciliazione anche per Alessio e Valeria, che all’inizio del falò aveva deciso di lasciare Alessio. Quest’ultimo ha cercato di convincere la fidanzata di aver avuto “un cambiamento di percorso” riferito al rapporto con la single Carmen. I due, usciti insieme dal programma, stanno cercando di ricostruire il loro rapporto che prima dell’ingresso nel programma era in crisi. Riccardo e Camilla, usciti insieme dopo una sola settimana, stanno ancora insieme. Sara e Nicola, usciti separati da Temptation stanno cercando di ricostruire il loro rapporto.

Il video di Valeria e Alessio ad un mese dall’uscita.

“Ora mi sento molto più forte, più consapevole” Ecco Valeria e Alessio a un mese dal falò di confronto! #TemptationIsland @valebigella @alessiobruno88 Un post condiviso da Temptation Island (@temptationisland_official) in data: 31 Lug 2017 alle ore 15:15 PDT