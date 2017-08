Una Vita, le anticipazioni del 1-2-3 agosto 2017: si preannunciano giornate movimentate ad Acacias!

Una Vita, tutte le anticipazioni del 1-2-3 agosto 2017. Le anticipazioni delle nuove puntate di Una Vita in onda su Canale 5, da martedì 1 agosto a giovedì 3 agosto, alle ore 14.10 ci rivelano colpi di scena e tante novità per la settimana in corso. Secondo le anticipazioni di Una Vita, Mauro scopre grazie a Guadalupe che, l’ultima notte prima di scomparire, Ursula ha soggiornato all’hotel París. Decide allora di interrogare il direttore dell’albergo.

Una Vita, tutte le anticipazioni del 1-2-3 agosto 2017.

Le anticipazioni di Una Vita del 1-2-3 agosto 2017 ci rivelano che Felipe sconfitto in tribunale e Ramón ha ventiquattro ore di tempo per lasciare la sua casa. L’uomo cercherà una casa più umile dove trasferirsi, poco lontano dal vecchio quartiere. Intanto, giornate movimentate si preannunciano ad Acacias, dove giunge una troupe per girare dei cortometraggi comici. Martín viene assunto col ruolo di tuttofare. Cayetana riceve dal duca di Somoza un invito a fare una passeggiata insieme. L’uomo le farà dono di una preziosa rosa. Humildad si reca in commissariato per raccontare a Mauro di essere stata riammessa nel patronato di Cayetana e assicuragli sostegno nella sua vendetta contro la Sotelo-Ruz.