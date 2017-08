Belen Rodriguez, Andrea Iannone: le ultime news gossip ad oggi 2 agosto 2017. Anche Belen è arrivata ad Ibiza. Dopo aver girato la campagna pubblicitaria con Alessandra Ambrosio a Los Angeles, Belen ha raggiunto la sua famiglia e Andrea Iannone. Musica, balli, grigliata e tanto divertimento ma nessuno scatto social su Instagram, se non quello della grigliata con Jeremias postato da Iannone. Spenti i riflettori sullo shooting americano Belen non ha perso tempo raggiungendo il piccolo Santiago e tutta la famiglia riunita a Ibiza. Grande clima di allegria con Cecilia, mamma Veronica, Andrea Iannone e Jeremias.

Dicevi che non mi avresti mai insegnato niente… Hermano mi hai insegnato ad amare gli altri più di noi stessi,ti pare niente?? @jeremiasgr #asado #hermanos Un post condiviso da Andrea Iannone (@andreaiannone) in data: 27 Lug 2017 alle ore 14:36 PDT

Stefano De Martino, le ultime news ad oggi 2 agosto 2017.

Anche per Stefano De Martino è tempo di vacanze. Il ballerino, ex compagno di Belen, ha deciso di farsi tatuare dei nuneri sul braccio un senso devono averlo per forza. Ma quale sarà il significato di questo tatuaggio? Il web si sta scatenando alla ricerca della soluzione, alla ricerca della lettura giusta da dare a questa sequenza numerica: 861 10 79. Inutile pensare alle date di nascita del ballerino, del figlio, della ex. Potrebbe essere un numero di telefono importante? Per ora il ballerino non svela il segreto e la rete si arrovella nella ricerca della soluzione dell’enigma dell’estate!

🐢🐊🐲 Un post condiviso da Stefano De Martino (@stefanodemartino) in data: 26 Lug 2017 alle ore 12:05 PDT