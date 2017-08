Caterina Balivo, le ultime news gossip ad oggi 2 agosto 2017! Caterina Balivo è giunta agli sgoccioli della gravidanza e condivide nuovi post su Instagram per aggiornare i followers su come trascorre gli ultimi felici attimi della sua dolce attesa. Ieri ha pubblicato un meraviglioso scatto in cui appare in costume, in una splendida forma, accompagnato dalla seguente didascalia:”Agosto benvenuto, non sai da quanto ti aspetto da tanto e anche con un po’ di paura… perché sei il mese della mia baby che un po’ aspettano tutti qui sui social. Ecco perché ho richiesto a Cosimo di scattare il mio ultimo mese (ormai è il fotografo ufficiale) e gli ho anche chiesto di non cancellare le smagliature della mia prima gravidanza. Altre ne verranno anzi già le vedo (anche se applico sempre l’olio sulla pancia) e quindi teniamocele e non vergognamocene. Perché la bellezza della maternità non è la perfezione ma l’amore intenso con cui la si vive”.

Caterina Balivo, le ultime news gossip e i nuovi post su Instagram.

Nelle calde giornate d’estate, la bella Caterina dedica il suo tempo anche alla lettura dell’ultimo libro di Maria Pia Ammirati, e commenta così su Instagram:«Ecco il libro che sto cominciando a leggere e che già mi piace tanto, “Due Mogli, 2 agosto 1980” di Maria Pia Ammirati. Tutto si svolge nell’arco di una giornata. Il giorno della strage di Bologna. E voi che libro state leggendo? Me lo scrivete? #caterinabalivo #caterinasecrets».

Ecco il libro che sto cominciando a leggere e che già mi piace tanto, “Due Mogli, 2 agosto 1980” di Maria Pia Ammirati. Tutto si svolge nell’arco di una giornata. Il giorno della strage di Bologna. E voi che libro state leggendo? Me lo scrivete? #caterinabalivo #caterinasecrets Un post condiviso da Caterina Balivo (@caterinabalivo) in data: 29 Lug 2017 alle ore 07:52 PDT