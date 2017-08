Cherry Season anticipazioni 3 e 4 agosto 2017: le nozze tra Öykü e Ayaz sono sempre più vicine ma...

Cherry Season anticipazioni del 3 e 4 agosto 2017. Gli appassionati della serie tv Cherry Season dovranno attendere qualche settimana per conoscere le sorti dei protagonisti della loro soap del cuore. I vertici Mediaset, infatti, hanno comunicato la serie tv non andrà in onda a partire dal 7 al 18 agosto 2017. Cherry Season tornerà in onda il 21 agosto per le ultime puntate conclusive della seconda serie, che sta appassionando milioni di telespettatori.

Cherry Season anticipazioni del 3 e 4 agosto 2017: le nozze tra Öykü e Ayaz sono sempre più vicine!

Nella puntata di Cherry Season in onda giovedì 3 agosto 2017 vediamo Ayaz alle prese con una proposta di matrimonio davvero inusuale: chiederà ad Oyku di sposarla su un autobus guidato da Mete. Nonostante il giorno delle nozze sembri ormai imminente, sembra che la bella Öykü non sia libera di decidere nulla sul giorno più importante della sua vita. Nella puntata di Cherry Season in onda venerdì 4 agosto 2017 vedremo Öykü e Ayaz alle prese con i preparativi delle nozze: gli sposi dovranno fare i conti con delle madri un pò troppo invadenti. Onem ricatta di non presentarsi alla cerimonia se avrà luogo su una spiaggia invece che in un hotel di lusso. Seyma cerca una scusa per attirare l’attenzione di Mete.