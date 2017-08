Grande Fratello Vip 2017, le ultime news ad oggi 2 agosto 2017: i nomi dei primi concorrenti! Cristiano Malgioglio è il primo a confermare la sua partecipazione alla prossima edizione del ‘Grande Fratello Vip 2017‘, che andrà in onda a settembre su Canale5 con la conduzione di Ilary Blasi. Malgioglio al settimanale ‘SPY’, diretto da Alfonso Signorini, ha rivelato cosa l’ha spinto ad accettare l’offerta di Mediaset, ovvero la necessità di denaro per affrontare una possibile querela, dice lui, da parte di Mariah Carey, che su Twitter ha definito ‘balena spiaggiata’.

“Devo fare il GF Vip per colpa di Mariah Carey. L’ho insultata su Twitter perché sul palco a Las Vegas sembrava una balena spiaggiata, adesso mi vuole querelare e per questo mi tocca entrare nella Casa…”, ha spiegato Cristiano.

“Le donne in carne sono le più belle, ma una donna in carne come lei non dovrebbe mai salire su un palco e cantare con quel costume da bagno tempestato di Swarovski, che mostrava impietosamente tutte quelle eccessive rotondità. L’effetto era quello di balena spiaggiata”, ha poi aggiunto Malgioglio. “Ma le ha viste quelle gambone enormi? No, non aveva bisogno di conciarsi in quel modo, poteva mettersi un abito scollato, visto che ha un davanzale tanto bello”, ha infine concluso.