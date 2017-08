Guida tv, tutti i programmi tv di oggi, mercoledì 2 agosto 2017, sulle reti Rai, Mediaset e La7

Guida tv completa di mercoledì 26 luglio 2017: tutti i programmi televisivi in prime time sulle tre reti Rai le ultime anticipazioni e news. Scopriamo in dettaglio i programmi che andranno in onda questa sera, 2 agosto 2017 sulle reti Rai, Mediaset e La7. Su Rai 1 andrà in onda SuperQuark, condotto dall’eccellente Piero Angela. Su Rai 2 andrà in onda il telefillm Squadra Speciale Copra 11, con gli episodi Codice fantasma, Sogni ad occhi aperti e Sangue sporco. Su Rai 3 andrà in onda il consueto appuntamento con lo Speciale chi l’ha visto?, il programma di Federica Sciarelli.

Guida tv completa di mercoledì 2 agosto 2017: tutti i programmi televisivi in prime time di Rai, Mediaset e La7 e le ultime anticipazioni e news.

Passiamo alle reti Mediaset: su Rete 4 alle 21:15, vedremo il film Bis – Ritorno al passato. Eric e Patrick sono amici dai tempi del liceo. Dopo diversi anni, Eric ha continuato ad avere molte donne senza legarsi a nessuna, mentre Patrick è felicemente sposato. Dopo una notte di baldoria, i due si ritrovano improvvisamente catapultati nel 1986, quando avevano solo 17 anni…. Su Canale 5 vedremo la serie tv La Regina di Palermo,. La piccola Rosy Abate è scampata ad un attentato in cui sono morti i genitori, e si trasferisce a New York, dove cresce. Torna a Palermo per sposarsi con Silvio, ma mentre i due, appena sposati, vanno in aeroporto per tornare in America, un killer uccide Silvio…

Su Italia 1 alle 21:15 vedremo Battiti Live, un programma di intrattenimento in cui artisti italiani e internazionali si esibiscono nelle piazze di Puglia e Basilicata. Su La7, infine, alle 21:10 andrà in onda il programma di approfondimento politico condotto da Enrico Mentana Bersaglio mobile, con un’intervista a Silvio Berlusconi.