Il Segreto, la trama e le anticipazioni della puntata del 2 agosto 2017

Il Segreto, la trama e le anticipazioni del 2 agosto 2017: il piano di Cristobal. Le trame della soap di Canale 5 Il Segreto si fanno sempre più avvincenti e ricche di colpi di scena. Scopriamo insieme quali sono le anticipazioni della puntata di domani, mercoledì 2 agosto 2017. Negli scorsi episodi abbiamo assistito al ritrovamento del corpo di Mariana ed alla disperazione di mamma Rosario. Abbiamo inoltre assistito al diabolico piano di Cristobal. Secondo le anticipazioni ufficiali della soap di Canale 5, il comportamento di Cristobal contribuirà indirettamente ad aggravare le condizioni di Rosario… Scopriamo cosa accadrà.

Il Segreto, la trama e le anticipazioni del 2 agosto 2017: l’arresto di Alfonso.

Secondo le anticipazioni ufficiali de Il Segreto in onda su Canale 5 alle ore 18.45, Cristobal vuole conquistare Emilia, ma la donna non ci sta. Cristobal aveva fatto arrestare Alfonso per avere via libera su Emilia, ma l’accaduto fa arrabbiare ancor di più la donna. Cristobal, però, nega qualsiasi coinvolgimento con l’accaduto. L’arresto di Alfonso fa piombare nel tunnel sempre più scuro la già disperata Rosario, che ora ha una figlia morta ed uno in carcere. Nestor si presenta quale cugino di Camila, ed in questo modo può facilmente spiare Hernando…