Il Segreto, la trama e le anticipazioni della puntata di giovedì 3 agosto 2017: Emilia nella trappola di Cristobal. Nella puntata de Il Segreto di domani, giovedì 3 agosto 2017, scopriremo nuovi particolari agghiaccianti del piano di Cristobal e non solo… Vediamo insieme quali sono le anticipazioni ufficiali. Il militare ha fatto arrestare Alfonso per avere Emilia tutta per sé. In un primo momento la povera donna si è ribellata ed arrabbiata, ma adesso ha capito che la vita di Alfonso dipende da Cristobal, e quindi ad Emilia non conviene tirare troppo la corda. Cosa deciderà di fare? Emilia non è l’unica protagonista de Il Segreto che sta attraversando un periodo nero. Donna Rosario era già disperatissima per la morte di Mariana, ora ha anche il figlio Alfonso in carcere…

Il Segreto, la trama e le anticipazioni della puntata di giovedì 3 agosto 2017: la disperazione di Camila.

Camila, intanto, è continuamente minacciata da Nestor, che vuole sapere dove si trova la piccola Belen. Camila è disperata: sa quanto Nestor sia pericoloso, per questo gli ha tenuta nascosta la figlia, ma non sa cosa fare. Nella puntata del 3 agosto del Segreto, infine, assisteremo ad un evento felice: le nozze tra Mencia e Carmelo si avvicinano, e durante la puntata vedremo il loro addio al celibato.