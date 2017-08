Matrimoni Vip Estate 2017: Bianca Balti ha sposato il compagno Matthew McRae! Bianca Balti ha detto ‘sì’ al compagno Matthew McRae con una cerimonia in stile country nel sud della California. La bellissima modella italiana per l’occasione ha voluto che a farle da damigelle ci fossero le sue due figlie Matilde, nata da una precedente relazione, e Mia, frutto dell’amore con McRae. L’abito indossato da Bianca è stato realizzato da Dolce&Gabbana, brand fashion al quale la bella lodigiana trapiantata negli USA è molto legata. Pubblicando uno scatto della giornata su Instagram la Balti ha scritto: “Best Day Ever”.

Il post di Bianca Balti su Instagram.

BEST. DAY. EVER. Un post condiviso da Bianca Balti (@biancabalti) in data: 2 Ago 2017 alle ore 00:53 PDT



In passato la bellezza italiana, aveva fatto parlare di sé per la battaglia portata avanti sull’allattamento al seno.”Allatto la mattina, allatto la sera, allatto in privato ed allatto in pubblico. Mia mangia anche la pappa, ma con l’allattamento ci facciamo le coccole”, aveva detto. Le cose erano andate però un po’ diversamente con la sua prima figlia: “Con Matilde avevamo smesso ai 10 mesi, preferiva ciucciotto e biberon. Mia preferisce così”.La forza con cui ha voluto far passare il suo messaggio, però, non è un atto d’accusa verso tutte quelle neomamme che hanno fatto una scelta diversa dalla sua: “Bisogna accettare le mamme che non provano neppure ad allattare per 2 giorni. Ognuno fa ciò che vuole”.