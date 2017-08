Morgan, Maria De Filippi, Fabio Fazio: le ultime news gossip ad oggi 2 agosto 2017

Morgan, Maria De Filippi, le ultime news. Morgan in un’intervista al quotidiano ‘Il Messaggero” torna a parlare di Maria De Filippi, e dichiara di essere stato scelto dalla conduttrice ad amici per non averlo come concorrenza in qualche altro programma. Il litigio con la De Filippi, dice lui, gli ha portato anche molte cose positive.”Ho guadagnato la stima di un sacco di brava gente e di intellettuali. I moloch mi vogliono, così non creo concorrenza, poi mi danno fuoco. Mengoni, Noemi, Michele Bravi sono tutti stati miei allievi, hanno avuto più successo di me, ma quel successo è frutto del mio lavoro. Ma io vado avanti. Adesso sto raccontando la mia vita in un audiolibro che uscirà a settembre. E i concerti che sto faceno fanno parte di quel progetto”, ha detto rivelato Morgan.

Poi parole poco gentili nei confronti di Fabio Fazio. “Fa parte della categoria delle piccole prime donne, se avesse le pa**e mi farebbe un’intervista chiedendomi perché ce l’ho con lui”, ha dichiarato. Infine Morgan ha rivelato di litigare spesso con la mamma, che lo riempie di insulti, ma di fare pace con lei suonando Bach e Beethoven. Rispondendo alla domanda se sua madre fosse preoccupata per lui, ha rivelato: “Tantissimo e mi riempie di insulti. Lei è come me all’ennesima potenza. Litighiamo poi ci mettiamo a suonare Bach e Beethoven”.