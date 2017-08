Tagli capelli corti e bob estate 2017! Per l’estate 2017 molte dive scelgono come taglio di capelli il bob, versatile, pratico e femminile. Ne sa qualcosa la bellissima conduttrice Caterina Balivo, che ha fatto del caschetto mosso un must have del proprio look brioso e chic! Molto gettonato anche il caschetto molto scalato ai lati del viso, bob destrutturato, che può essere definito come una sorta di versione rock del classico carrè. Il taglio di capelli bob destrutturato, lungo oppure più corto, nella versione simile a un pixie wavy, è una delle tendenze dell’estate, insieme ai tagli di capelli cortissimi, il pixie cut e bowl cut. Molto glamour il caschetto sfilzato di Jennifer Lawrence, che opta spesso per lo styling capelli wavy!

Tagli capelli corti e bob estate 2017: la gallery con i tagli più chic e femminili!

Le ultime tendenza in tema di tagli di capelli vedono in primo piano styling voluminosi: gli anni ’80 diventano punto di riferimento reinterpretati in chiave contemporanea. Bob, mules, carré e corti grintosi saranno preferiti con linee e geometrie inedite e dinamiche. Le scalature saranno molto di tendenza, insieme alle onde per donare volumi alti e morbidi, e per i tagli corti impazzeranno frange ai maxi-ciuffi per look briosi e davvero unici ed originali!

