Temptation Island 2017 Ed. 4, Jessica prende parola e parla di Antonio e Veronica

Temptation Island 2017 Ed. 4, Antonio e Veronica di nuovo insieme. Durante la puntata finale di Temptation Island 2017 Ed. 4 anche Antonio e Veronica, considerati tra le coppie maggiormente a rischio, hanno deciso di tornare a casa insieme, nonostante il ragazzo si sia molto avvicinato alla tentatrice Jessica: dai filmati mandati in onda, infatti, sembrava che Antonio avesse ceduto alla tentazione e che fosse finito tra le braccia della bella single. Il ragazzo, però, ha rivelato che con Jessica ha solo dormito: non c’è stato nulla tra di loro. Antonio non ha potuto negare i baci con la tentatrice, ma quelli, ha spiegato, sono stati solo una prova che gli ha fatto comprendere il valore e l’importanza del sentimento che prova per Veronica.

Temptation Island 2017 Ed. 4, Jessica parla di Antonio e rivela…

Dopo la chiusura di Temptation Island 2017 Ed. 4, a prendere la parola è stata la tentatrice Jessica, che ha rilasciato un’intervista al blog Isa&Chia. Durante l’intervista, la ragazza ha parlato della sua esperienza a Temptation Island ed ha rivelato i particolari del suo rapporto con Antonio: “Entrambi abbiamo vissuto quest’esperienza in maniera autentica e totale. Siamo stati noi stessi, senza precluderci alcun tipo di emozione solo perché eravamo sotto le telecamere. Non credo che le telecamere siano state un limite, né per me né per lui”. Jessica, forse delusa dalla scelta di Antonio di tornare con Veronica, ha così espresso il suo pensiero sulla coppia: “Credo che alla base del loro rapporto ci sia una incompatibilità di carattere e di vite troppo diverse, che non credo possano trovare un punto di incontro. Antonio ha bisogno di un tipo di donna diversa al suo fianco”.