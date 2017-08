Una vita, anticipazioni dal 7 all’11 agosto 2017: cambio d’orario e doppio appuntamento quotidiano! A partire dalla prossima settimana Una vita sostituirà Beautiful per circa tre settimane. Per gli appassionati della soap ottime novità in vista per il mese di agosto, in cui potranno godersi un doppio appuntamento quotidiano, a partire dalle 13.40 fino alle 14.45. Le anticipazioni di Una Vita dal 7 all’11 agosto 2017 ci rivelano che Teresa non vuole più vedere Mauro. Intanto, l’attore protagonista del film che si sta girando ad Acacias si infortuna e Martin deve sostituirlo.

Le anticipazioni di Una Vita dal 7 all’11 agosto 2017: nasce l’idillio tra Cayetana e il duca di Somoza!

Le anticipazioni di Una Vita dal 7 all’11 agosto 2017 ci rivelano che Felipe decide di smettere di aiutare Mauro nella sua battaglia contro Cayetana. Intanto, tra quest’ultima e il duca di Somoza sboccia l’idillio e due si lasciano andare ad un bacio appassionato! Cayetana, però, confessa a Teresa di nutrire dubbi sul duca di Somoza…

Le anticipazioni di Una Vita dal 7 all’11 agosto 2017: Mauro ribadisce il suo amore a Teresa.

Pablo ha acquistato un cavallo e vorrebbe iscriversi ad una gara. Humildad promette a Mauro che parlerà con le domestiche per scoprire dove si trova Ursula. Quest’ultimo ribadisce a Teresa di amarla e le chiede un appuntamento.