Aurora Ramazzotti, le ultime news gossip al 3 agosto 2017

Aurora Ramazzotti, le ultime news gossip: le vacanze con la famiglia e con Goffredo. Aurora Ramazzotti sta trascorrendo un’estate all’insegna del divertimento e del relax. Chiusi per qualche settimana i libri di università, la ragazza ha trascorso una parte delle sue vacanze estive con la famiglia: è stata qualche giorno con mamma Michelle, Tomaso e le sorelline Sole e Celeste, e qualche giorno con papà Eros, Marica ed i bimbi Raffaela Maria e Gabrio Tullio, ma ogni giorno chi è sempre presente nella sua vita è Goffredo Cerza, il fidanzato.

Aurora Ramazzotti, le ultime news gossip: le vacanze tra amore e divertimento.

Aurora e Goffredo fanno coppia fissa già da diversi mesi, e tra loro l’armonia e l’amore sembra essere alle stelle. I due hanno trascorso qualche giorno a Mykonos, e la bella figlia di Eros e Michelle sta documentando la sua vacanza su Instagram. Aurora ha postato delle foto in cui è abbracciata al suo Goffredo, ed altre in cui i due si divertono un mondo in una cornice di un paesaggio incantato…

Aurora Ramazzotti, le ultime news gossip: la foto di un romantico tramonto su Instagram.

Ok. Forse ci piacciono i tramonti. Un post condiviso da Aurora Ramazzotti (@therealauroragram) in data: 5 Lug 2017 alle ore 12:04 PDT