Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi, le ultime news al 3 agosto 2017: crociera in famiglia. Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi due giorni fa hanno festeggiato due anni di matrimonio. La coppia, felice ed innamorata, è stata in crociera al largo di Montecarlo con Carolina di Monaco e con il piccolo Stefano sullo yacht di famiglia. Il settimanale Chi ha pubblicato delle foto che ritraggono la famiglia, sorridente e rilassata, sullo yacht. Il piccolo Stefano è coccolato da tutti: prima è tra le braccia di mamma Carolina, che indossa un completo casual con jeans e felpa a maniche lunghe, e poi tra quelle di papà Pierre. Tante coccole non possono mancare anche da parte di nonna Carolina.

Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi, le ultime news al 3 agosto 2017: la coppia alle Baleari per la Copa del Rey.

La coppia composta da Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi sembra davvero molto solida e affiatata, ed il settimanale Chi rivela che probabilmente i due aspettino il secondo figlio, dopo appena 5 mesi dalla nascita di Stefano. Sarà vero? Dopo la rilassante crociera al largo di Monaco, Pierre e Beatrice sono adesso alle Baleari: Pierre è appassionato di vela, e si è recato sulle isole per la Copa del Rey.