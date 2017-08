Belen Rodriguez e Stefano De Martino, le ultime news gossip al 3 agosto 2017

Belen Rodriguez e Stefano De Martino, le ultime news: ritorno di fiamma tra i due? Novità all’orizzonte per la coppia più chiacchierata degli ultimi anni. Stiamo parlando, ovviamente, di Belen Rodriguez e di Stefano De Martino, che da un po’ di tempo a questa parte sono diventati i protagonisti assoluti del gossip. I due hanno trascorso le vacanze ad Ibiza, ed ufficialmente Belen stava con il fidanzato Andrea Iannone (anche se, ad un certo punto, gli ha fatto affittare un’altra villetta per non condividere la stessa casa a causa, ha dichiarato la showgirl, dei giornalisti invadenti), mentre Stefano era sull’isola per trascorrere un po’ di tempo con il figlio Santiago. Ma qualcosa non torna ed una domanda sorge spontanea: che Belen e Stefano siano tornati insieme?

Belen Rodriguez e Stefano De Martino, le ultime news: le parole di Giovanni Ciacci.

Sul ritorno di fiamma tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino ci scommette anche Giovanni Ciacci, apprezzato stilista e protagonista de “I Ciacci vostri”, simpatica rubrica all’interno della trasmissione Detto Fatto. Ciacci è intervenuto a Pinocchio, una trasmissione di Radio Dee Jay, ed ha annunciato che, a Ibiza, Belen e Stefano sono tornati insieme. Ecco le parole dello stilista: “Pare che la bella sia tornata da Los Angeles, dopo la grandissima campagna pubblicitaria con altre super top model, a Ibiza, dove c’era ad attenderla Stefano con il figlio Santiago. Sembra che la coppia si sia ormai riavvicinata e entro ferragosto uscirà questa notizia scoop”. Sarà vero? Attendiamo conferme dai diretti interessati che, per ora, non si sono espressi.