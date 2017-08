Caterina Balivo, le ultime news. La bellissima conduttrice Caterina Balivo è giunta al nono mese di gravidanza, e tra pochissimo potrà abbracciare la sua bambina, che sarà la sua secondogenita dopo il piccolo Guido Alberto di 5 anni. Pochi giorni fa ha immortalato il pancione con un bellissimo scatto in un bikini a fiori che ha condiviso con i follower su Instagram. La Balivo ha scelto con il fotografo chiesto di non cancellare le smagliature della mia prima gravidanza, ed ha dichiarato: «Teniamocele e non vergognamocene. Perché la bellezza della maternità non è la perfezione, ma l’amore intenso con cui la si vive».

Caterina Balivo, le ultime news gossip ad oggi 3 agosto 2017!

La splendida Caterina è il ritratto della felicità. La conduttrice è raggiante per l’arrivo della secondogenita, e condivide la sua gioia con il marito Guido Maria Brera, che non vede l’ora di diventare di nuovo papà. Brera in un’intervista di qualche tempo fa aveva raccontato di aver avuto un vero colpo di fulmine per la bella conduttrice, dichiarando: «Lei ha fatto un capolavoro perché ha rotto le mie paure su tutto: è andata diretta, napoletana, senza mezze misure, e io mi sono subito innamorato».

Intanto, in attesa a giorni del lieto evento, la Balivo condive con i Followers un ricordo del suo soggiorno a Capri, mentre va a spasso per la città su un’ape car:”Antóóó fa caldo! Ricordi Capresi per questo #tbt con @antonioperfetto a bordo della super apetta! Ragazzi caldo e afa da record oggi in Italia, temperature altissime! Io corro a prendere il mio succo multivitaminico! A più tardi”.

Antóóó fa caldo! Ricordi Capresi per questo #tbt con @antonioperfetto a bordo della super apetta! Ragazzi caldo e afa da record oggi in Italia, temperature altissime! Io corro a prendere il mio succo multivitaminico! A più tardi 😉 #caterinabalivo #caterinasecrets #momtobe Un post condiviso da Caterina Balivo (@caterinabalivo) in data: 3 Ago 2017 alle ore 02:28 PDT