Chiara Ferragni e Fedez, le news gossip. Chiara Ferragni è felicissima insieme al compagno Fedez. I due dopo la proposta di nozze durante un concerto dei Fedez hanno deciso di convolare a nozze e lei dalle pagine del ‘Corriere della Sera’ ha detto che la sua relazione rappresenta ‘la cosa più bella che ci sia’.”Io e Federico (nome di battesimo del rapper, ndr) non potremmo essere più diversi, ma siamo la cosa più bella che ci sia”, ha dichiarato. “Purtroppo la gente, soprattutto in Italia, non è abituata a una bella realtà. Le cose positive generano diffidenza, invece dovrebbero essere fonte di ispirazione”, ha aggiunto.

Chiara Ferragni e Fedez, le ultimissime news gossip ad oggi 3 agosto 2017.

Poi Chiara ha parlato della sua famiglia: la riservatezza del padre, la somiglianza con la madre e il rapporto con le due sorelle. “Mio padre è riservato: davanti al ciclone ‘Ferragni’ si imbarazza, anche se ne è orgoglioso, mia mamma più rock, quindi simile a me. Ma in fondo non somiglio a nessuno dei due, sono più positiva”, ha raccontato. “Le mie sorelle? Siamo diverse l’una dall’altra: Francesca è quella che segue meno la moda, farà la dentista come mio padre. Valentina invece ha già un milione di follower”, ha infine concluso.

Possibly my favorite kind of food ever: sicilian arancini 🇮🇹 #TheBlondeSaladGoesToTaormina Un post condiviso da Chiara Ferragni (@chiaraferragni) in data: 2 Ago 2017 alle ore 10:37 PDT