Emma Marrone, le ultime news gossip ad oggi, 3 agosto 2017

Emma Marrone, le ultime news gossip al 3 agosto 2017: vacanze da incubo per Emma. Le vacanze di Emma Marrone si sono trasformate da giorni pieni di relax a giorni da incubo. La cantante salentina, in vacanza con le amiche a Ibiza, ha avuto una bruttissima avventura. Emma aveva preso in affitto una bellissima villa ad Ibiza con piscina per un mese, in modo da assicurarsi un pieno relax dopo un anno trascorso tra mille impegni. Come spiega Il Giornale, Emma e le sue amiche, durante la vacanza, sono state narcotizzate e derubate. Dopo una sera trascorsa come tante, tra relax e divertimento, Emma e le amiche sono tornate a casa per dormire. Tutto sembrava tranquillo, normale, ma il risveglio non è stato dei migliori…

Emma Marrone e le sue amiche, infatti, si sono svegliate frastornate e, appena sveglie, hanno visto che nella villetta erano entrati dei ladri che avevano prelevato contante ed alcuni oggetti di valore. Emma e le amiche erano sotto shock, ed hanno deciso di lasciare immediatamente l’isola per tornare a casa.