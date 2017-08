Federica Pellegrini, le ultime news gossip al 3 agosto 2017

Federica Pellegrini, le ultime news ad oggi. Federica Pellegrini, dopo la bella soddisfazione avuta durante i mondiali di nuoto, dove ha vinto i 200 stile libero, sta definendo la sua vita sentimentale. Dopo la vittoria, la bella campionessa è corsa ad abbracciare Filippo Magnini, il suo ex fidanzato, ma l’abbraccio ha fatto dubitare che non sia davvero un “ex”… Federica non ha espresso commenti al riguardo, sostenendo che questo è un momento delicato e vuole mantenere un velo di privacy sulla sua storia. Al Corriere, Federica ha spiegato cosa significava quell’abbraccio: “Siamo entrati in Nazionale nel 2003 assieme, abbiamo condiviso lavoro, gioie e delusioni. Quella a Rio era stata la più tosta e lui l’aveva sofferta quasi come me, sapeva bene cosa significava. In quell’abbraccio c’era tutto questo”.

Federica Pellegrini, rottura definitiva con Filippo Magnini?

Le dichiarazioni dei due sono molto vaghe, quindi non si sa con certezza se Filippo e Federica stiano o meno ancora insieme. I due da tempo non si vedono più insieme: si allenano separatamente, trascorrono serate con amici diversi. Secondo La Gazzetta dello Sport, tra i due la storia è finita definitivamente proprio dopo il mondiale. Quale sarà la verità?