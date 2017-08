Gigi D'Alessio, al via ad ottobre il Live Tour 2017

Al via il 23 ottobre da Roma all’Auditorium Parco della Musica (Sala Santa Cecilia), il “Gigi D’Alessio Live Tour 2017”, la nuova tournée teatrale di Gigi D’Alessio che torna on stage dopo l’avventura sul palco del 67° Festival di Sanremo e il successo dell’album “24.02.1967” (GGD Edizioni srl/Sony Music) che ha debuttato alla posizione #3 della classifica degli album più venduti (FIMI), stazionando per settimane nelle posizioni alte della classifica stessa.I biglietti per la data di Roma saranno in vendita a partire da mercoledì 2 agosto 2017.

Gigi D’Alessio, il cantante ripercorre i suoi 25 anni di carriera.

Per il nuovo tour, prodotto da Live Nation, Gigi ha scelto la dimensione magica del teatro per “abbracciare” idealmente il suo pubblico, in un’atmosfera intima e ricca di emozioni che caratterizzerà tutte le 12 date. Durante il concerto D’Alessio ripercorrerà 25 anni di carriera, con le canzoni e le hit che hanno fatto cantare intere generazioni: “Non dirgli mai”, “Il cammino dell’età”, “Quanti amori”, “Non mollare mai”, “Un nuovo bacio”, e tante altre ancora. Fino ad arrivare alle novità del suo ultimo progetto discografico “24.02.1967”, uscito in occasione del suo 50° compleanno, dal singolo sanremese “La prima stella”, a “T’innamori e poi”, fino al singolo estivo “Benvenuto amore”, tra i più suonati dalle radio italiane. Ad affiancare Gigi sul palco una band con la quale il cantante ha ormai raggiunto una grande alchimia: Alfredo Golino alla batteria, Giorgio Savarese e Lorenzo Maffia alle tastiere, Roberto D’Aquino al basso, Maurizio Fiordiliso e Pippo Seno alle chitarre.