Guida tv: tutti i programmi tv di stasera, giovedì 3 agosto 2017

Guida tv completa di giovedì 3 agosto 2017: tutti i programmi televisivi in prime time delle tre reti RAI. Ecco le ultime anticipazioni e news sulla prima serata delle tre reti nazionali: su Rai 1 ore 21:25, andrà in onda la fiction Velvet 4, l’episodio Una scossa dal futuro. Alberto è ancora vivo, e lo si evince da una lettera che ha inviato a Mateo. L’uomo inizialmente, al momento del ricevimento della lettera, ha pensato ad uno scherzo, ma poi ha capito che a scrivere la lettera è stato davvero Alberto. Mateo, così, acquista un biglietto aereo per la Grande Mela. Su Rai 2 alle ore 21.15 andrà in onda oil film giallo Una nuova indagine per Helen Dorn. Su Rai 3 ore 21:20 andrà in onda il film ’71. Il soldato semplice Gary Hook viene spedito in una base in Irlanda del Nord. L’esperienza non sarà per nulla semplice…

La guida tv di questa sera giovedì 3 agosto 2017 e le ultime anticipazioni e news sui programmi di Rete 4, Canale 5, Italia 1 e La7.

La nostra guida TV sulla prima serata delle principali emittenti continua con le ultime anticipazioni e news sulla prima serata delle tre reti Mediaset: su Rete 4 alle ore 21.20 vedremo il film La talpaInnamorato pazzo, con Adriano Celentano e Ornella Muti. Una principessa di un piccolo principato è con la famiglia a Roma, ma fugge dal palazzo. Durante la fuga incontra un affascinante conducente di autobus e se ne innamora. Sembra una storia impossibile, ma… Su Canale 5 andranno in onda i preliminari di Europa League, con la partita Milan – Cracovia. Su Italia 1 vedremo tre episodi della quarta stagione di Chicago Fire: Per mamma e Pazza idea. Secondo le anticipazioni della Guida Tv, su La7 va in onda Atlante presenta: Gesù, l’Ascesa, al Potere, ll Messia, i Martiri, i Cristiani.