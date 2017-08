Il Segreto, la trama e le anticipazioni della puntata del 4 agosto 2017

Il Segreto, la trama e le anticipazioni della puntata di domani, 4 agosto 2017: la tattica di conquista di Cristobal. Domani, venerdì 4 agosto 2017, andrà in onda puntuale alle 18.45 su Canale 5 una nuova puntata della soap di Canale 5 Il Segreto. Scopriamo insieme quali sono le anticipazioni ufficiali della puntata di domani, venerdì 4 agosto 2017. Cristobal è sempre più intenzionato ad avere per sé Emilia. Il militare ha fatto arrestare il marito della donna, Alfonso, ma non è riuscito nel suo intento: Emilia resiste nelle sue posizioni. A questo punto, nella puntata di domani, interviene Donna Francisca, che consiglia a Cristobal di utilizzare modi più dolci con Emilia per poter conquistare il suo cuore. Il militare, così, si mostra più gentile con la donna e le permette di fare visita ad Alfonso. La visita sconvolge molto Emilia: il marito è ferito, e ancora non si capisce per quale motivo è stato arrestato.

Il Segreto, la trama e le anticipazioni della puntata di domani, 4 agosto 2017: Mauricio in cerca di un lavoro.

Mauricio, dopo aver dovuto abbandonare la villa, è caduto in uno stato depressivo e ha iniziato a bere senza ritegno. Fé lo affronta, gli intima di smettere di bere e vuole che trovi un nuovo lavoro. Nestor, intanto, continua a minacciare Camila, e Don Anselmo, che ha accolto la confessione della donna, pensa che il suo ex fidanzato possa farle del male. Hernando e Matias riescono a schivare per un pelo una frana nei sotterranei.