Kristen Stewart, le news gossip ad oggi 3 agosto 2017. Kristen Stewart vuole provare diverse cose quando si tratta di sesso. L’attrice attualmente frequenta la modella Stella Maxwell, ma continua da essere ‘open minded’ per quanto riguarda la sua vita sentimentale e ha ammesso di potersi facilmente innamorare di un uomo in futuro.”Alcune persone sanno che gli piace il formaggio grigliato e mangeranno quello tutti i giorni per il resto della loro vita. Io invece voglio provare di tutto. Se una volta provo il formaggio grigliato poi mi dico, ‘E’ stato bello, e adesso cos’altro provo?'”, ha rivelato.

Kristen Stewart e Robert Pattinson, le ultime news gossip ad oggi 3 agosto 2017.

La relazione più famosa della star di Hollywood è stata con l’ex coprotagonista di ‘Twilight’ Robert Pattinson.

Sebbene il loro rapporto non sia finito nel modo più sereno possibile, Kristen ha detto che il suo amore per Robert, 31 anni, era assolutamente autentico.Parlando in un’intervista per il magazine ‘Harper’s Bazaar’, ha raccontato: “Sono sempre stata molto innamorata delle persone con cui ho avuto relazioni. Pensavate che facessi finta?”.La Stewart ha da tempo detto di essere bisex e di non essere affatto confusa dalla sua identità sessuale.