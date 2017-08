Tagli capelli corti e colorazioni estate 2017: la gallery con tutti i tagli più gettonati! I tagli di capelli corti sono amatissimi per l’estate, per la loro praticità. Un taglio di capelli corto è davvero l’ideale per tutte le ragazze dal viso sottile e dalla struttura fisica esile. Tra i tagli di capelli corti, il pixie cut, è un taglio di capelli molto pratico da portare e da gestire, e sta spopolando nell’estate 2017. Il pixie resta uno dei tagli più ricercati dell’estate, insieme ai bob in tutte le versioni, dai caschetti cortissimi ai long bob.

Tagli capelli cortissimi estate 2017: i tagli più gettonati!

Una proposta da non perdere in fatto di tagli di capelli è l’undercut pixie, un taglio, con la rasatura laterale, su uno e entrambi i lati della testa, realizzato con un perfetto gioco di volumi ma anche di tonalità applicando, sulla parte rasata della testa, una colorazione diversa, rispetto al resto dei capelli. Per finire spazio a tagli cortissimi, boyish, o rasati, come il nuovo haircut dell’attrice Kristen Stewart, che è passata da una chioma lunghissima, ad un bob per arrivare a questa scelta estrema..

Tagli di capelli, tendenze e colorazioni per l’estate 2017.

In fatto di colorazioni capelli per l’estate 2017 via ibera dunque ai pastelli, alle schiariture ed alle colorazioni più particolari. Le tonalità di tendenza saranno il biondo, il rame, il castano e il nero corvino, ma se si vuole osare, per ottenere delle colorazioni di capelli e delle nuances il più originali possibile, si potranno scegliere le tonalità del biondo platino, del grigio, del rosso fuoco e del rosa chiaro.

