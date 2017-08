Temptation Island 2017, le dichiarazioni di Antonella Fiordelesi su Nicola Panico dopo la fine del programma! Antonella Fiordelisi, la tentatrice di Nicola Panico nel programma Temptation Island 2017 Ed. 4, ha rilasciato in questi giorni un’intervista al Il Vicolo delle News, in cui ha parlato di Nicola. Se Sara e Nicola si fossero lasciati Antonella dichiara che avrebbe frequentato Nicola al di fuori delle telecamere ma solo come amico. La bella Antonella ha un’ottima opinione di Nicola, che a dispetto del suo atteggiamento è un ragazzo leale e di sani principi secondo la Fiordelisi: “Nicola non è un cattivo ragazzo, anzi, ha dei valori forti e degli atteggiamenti apparentemente un po’ maschilisti…ma in sostanza è una persona pulita e leale”.

Antonella si racconta al noto sito e rivela di aver stretto un bellissimo rapporto di amicizia con Desirée Maldera, la tentatrice di Francesco Chiofalo. “Desirée è stato un vero colpo di fulmine (non fraintendetemi!). Un’amicizia vera nata all’istante. Siamo due ragazze vere, sincere, che amano divertirsi e che non soffrono di invidia, malattia di cui, purtroppo, soffrono in tante. Ci sentiamo almeno tre volte al giorno e a breve ci rivedremo”, ha concluso la Fiordelisi.

Il video di Sara su Instagram dopo un mese dal falò.

