Un posto al sole, anticipazioni 7-11 agosto 2017: Angela prenderà una difficile decisione per il futuro! Le anticipazioni di Un posto al sole si rivelano che tra Franco e Angela la situazione sarà sempre più tesa, al punto che lei prenderà un’importante decisione per il loro futuro. I due sono sempre più distanti e lei non intende soccombere alle esigenza del compagno. Intanto, nella vita di Nico ricompare Beatrice, per fargli una proposta inattesa. Dopo il rifiuto della sua offerta di aiuto, Beatrice crea non poche tensione allo studio che culminano in un acceso scontro. Peppino appena dimesso dall’ospedale denuncia il suo strozzino. Rientrato a casa però lo aspetta una sgradita sorpresa…

Un posto al sole, anticipazioni 7-11 agosto 2017: Marina racconta a Matteo la verità su Miriam!

Mariella scopre di essere stata presa in giro da Bice e medita vendetta. Le anticipazioni di un posto al sole della settimana dal 7 all’11 agosto 2017 ci rivelano Marina, dispiaciuta per le tensioni con Roberto, rassicura Matteo sui sentimenti che prova per lui, ma l’uomo sembra non esserne convinto. Mentre Ferri è sicuro di essere riuscito a incrinare la relazione tra Matteo e Marina, quest’ultima decide di rivelare il compito la drammatica vicenda di Miriam al compagno. Mentre Patrizio si prepara ad una noiosa cena con Otello e Teresa, Guido trova un modo per stupire Mariella…