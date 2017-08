Una Vita, anticipazioni 3, 4 e 7 agosto 2017: Mauro cercherà di allontanare Teresa da Cayatena!

Una Vita, anticipazioni 3, 4 e 7 agosto 2017. I Palacios sono pronti ad abbandonare casa: Ramón ha cercato una casa più umile dove trasferirsi, poco lontano dal vecchio quartiere. Tutti i vicini organizzano una festa per salutare la famiglia, ma María Luisa non presentarsi. Víctor, però, riuscirà a convincerla. Martín si diletta a fare un’imitazione dell’attore protagonista, ed il regista Bernabè lo nota. Intanto, Tano fa un test d’intelligenza e lo supera ottenendo ottimi risultati. Teresa pensa sia corretto farlo seguire da un professionista specializzato in ragazzi con intelligenze al di sopra della norma.

Una Vita, anticipazioni 3, 4 e 7 agosto 2017: doppio appuntamento con la soap spagnola.

Nella puntata di Venerdì 4 agosto 2017, gli Álvarez-Hermoso organizzano, senza che Teresa lo sappia, un incontro tra lei e Mauro. L’ispettore cercherà di convincerla ad allontanarsi da Cayetana, ma la ragazza non ascolterà i suoi consigli. Nella puntata di Una Vita in onda lunedì 7 agosto 2017, i Palacios si trasferiranno nella nuova casa, ma Maria Luisa avrà difficoltà ad adattarsi alla nuova realtà. Intanto, per Martin si profilerà una nuova interessante opportunità…Dalla prossima settimana Una Vita andrà in onda a partire dalle 13.40, prendendo il posto per tre settimane della soap Beautiful. Gli appassionati della serie potranno, quindi, godersi un doppio appuntamento con la loro soap del cuore!