Velvet 4, anticipazioni di giovedì 3 e 10 agosto 2017: uno nuovo inizio per Anna e Alberto?

Velvet 4, anticipazioni di stasera giovedì 3 agosto 2017. “Una scossa dal futuro” è il titolo del sesto episodio di Velvet, in onda in prima tv stasera giovedì 3 agosto alle 21.25 su Rai1, la serie spagnola ambientata nel mondo della moda che ha appassionato il pubblico italiano e che è giunta ormai alla quarta stagione. In questa puntata Marco, deciso ad attribuirsi il successo della linea pret a porter, approfitta dell’assenza di Anna, in Italia per ritirare il prestigioso premio della moda Calliope, organizzando in tutta fretta una sfilata all’interno della Velvet.

La sera dell’evento Patricia riceve la visita della polizia, inviata da Donna Carmen che intende diseredarla accusandola di adulterio con Enrique. Intanto, Mateo decide di andare a New York per scoprire la verità sul suo amico Alberto. Alla partenza chiede a Clara, alla quale si sta riavvicinando, di non dire niente a nessuno e di aspettare una sua telefonata prima di consentire ad Anna di sposare Carlos.

Velvet 4 anticipazioni di giovedì 10 agosto 2017: voglia di ricominciare!

Le anticipazioni di Velvet 4 di giovedì 10 agosto 2017 ci rivelano che Anna attende con grande inquietudine il ritorno da New Yprk di Alberto. Marco Cafiero, intanto, annuncia la vendita della Velvet. Cristina, presa dalla disperazione più assoluta, dà fuoco al laboratorio della galleria. Cosa provocherà il suo gesto dissennato? Lo scopriremo insieme nel prossimo ed ultimo appuntamento di Velvet 4, in onda giovedì 10 agosto 2017 su Rai1!