Velvet, le anticipazioni della puntata del 3 agosto 2017: la scelta di Ana

Velvet, la trama e le anticipazioni del 3 agosto 2017: Mateo vuole scoprire dove si trova Alberto. Colpo di scena a Velvet 4, ad appena due puntate dalla sua fine: domani, 3 agosto 2017, andrà infatti in onda la penultima puntata della fiction spagnola. Alberto è vivo, e manda una lettera a Mateo il quale dapprima pensa ad uno scherzo di cattivo gusto, ma poi capisce che il mittente è davvero Alberto. Nella lettera, infatti, vengono fatti i complimenti ad Ana per la nuova collezione di moda. Alberto è dunque vivo: è riuscito a mettersi in salvo da quel terribile disastro aereo che aveva fatto moltissime vittime. Mateo non rivela a nessuno la notizia, ma decide di acquistare un biglietto aereo per New York.

Velvet, la trama e le anticipazioni del 3 agosto 2017: Patricia ha ucciso Valentin?

Ana, intanto, torna a Madrid, ma il ritorno non sarà dei migliori: scopre, infatti, che Cafiero si è preso i meriti della sua nuova collezione. La notizia sconvolge e non poco la donna, che decide di cambiare vita: vuole dare le dimissioni alla Galleria e vuole sposare Carlos. Viene intanto trovato il colpevole della morte di Valentin: secondo la polizia il colpevole è Patricia.