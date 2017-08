Alice Sabatini e Gabriele Benetti stanno trascorrendo una piacevole vacanza in Valle d’Intelvi, incantevole paesaggio che unisce il lago di Como a quello di Lugano. La coppia ha voluto questo viaggio per festeggiare il primo anno insieme e quella che è stata un po’ la prima uscita pubblica ha inaugurato quasi ufficialmente un’estate in cui pensare solo all’amore: il legame è già solidissimo con tanto di convivenza, presentazioni ufficiali ai genitori e idee per il matrimonio. Appena avvistati nelle località visitate, i due giganti innamorati (Alice sfiora i 180 centimetri e Gabriele ne misura 206) hanno portato non poco scompiglio, generando richieste di foto e selfie, ma l’affetto dimostrato dagli ammiratori – equamente divisi tra Alice e Gabriele – e gli auguri ricevuti hanno perfettamente compensato i momenti strappati alla loro intimità.

Alice Sabatini e Gabriele Benetti, le ultime news gossip al 4 agosto 2017: le incantevoli passeggiate romantiche.

A portarli in alto, tra le dolci montagne della valle che offre un panorama mozzafiato, oltre che il desiderio di festeggiare, è stata anche la loro passione per l’avventura e uno stile di vita attivo, a stretto contatto con la natura. Per la loro fuga al fresco hanno scelto un gioiello dell’ospitalità lombarda come La Locanda del Notaio, piccolo relais, immerso in un parco e reso speciale anche dalla presenza del giovanissimo e talentuoso chef stellato Edoardo Fumagalli, con cui hanno subito fatto amicizia. Incuriositi proprio dai sui racconti sulle bontà locali che trasforma in meraviglie culinarie, hanno fatto visita al Museo del Latte di Casasco e a quello delle arti contadine di Cerano.

Momento romantico da incorniciare, la passeggiata nel grazioso borgo di Erbonne con sosta per un bacio tenerissimo sul ponte che collega il territorio italiano a quello svizzero. E visto che tra le passioni che Alice e Gabriele condividono c’è anche quella per le sfide, i due fidanzati hanno deciso di voler ammirare la Valle d’Intelvi dal punto più alto possibile. Contando sulla reattività dei loro fisici da atleti – Alice, ala di grande bravura, ha ripreso a giocare a basket in serie B- sono saliti sulla vetta della Sighignola, nota anche come balcone d’Italia, lanciandosi una volta in cima con il parapendio per un volo spettacolare tra le acque del Lario e del Ceresio. Al loro rientro, dopo aver detto che il panorama era così bello da non voler più tornare a terra, si sono ripresi dalla fatica con una cena a lume di candela preparata appositamente per loro dallo chef Fumagalli. Prima di partire hanno commentato che visto che la prova è andata così bene, non resta che pensare rapidamente a una data.