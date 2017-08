Amici 2017/2018, le novità della nuova stagione e le rivelazioni di Maria De Filippi

Amici 2016 2018 Ed. 17, le ultime news ad oggi: confermata Ambra Angiolini. Da poco si è conclusa una stagione di Amici, ma manca poco alla nuova edizione della seguitissima scuola di Maria De Filippi. Sul web e sulla carta stampata ci sono già alcune indiscrezioni sulla nuova stagione del programma. Vediamo di cosa si tratta. Il settimanale Chi fa sapere che Maria De Filippi ha deciso di confermare solo Ambra Angiolini tra i giurati dell’ultima edizione: non ci saranno, dunque, Daniele Liotti, Ermal Meta ed Eleonora Abbagnato. Inizia, dunque, il toto giudici. C’è chi parla di Lorella Cuccarini, ma ancora non sono stati resi ufficiali i nomi dei giudici. Altri cambiamenti dovrebbero esserci per quanto riguarda i coach.

Amici 2016 2018 Ed. 17, le ultime news ad oggi: le possibili date d’inizio.

I casting di Amici 2017 – 2018 proseguono. Già da ottobre dovrebbero andare in onda su Real Time le selezioni dei cantanti e dei ballerini, mentre su Canale 5 la striscia pomeridiana con Amici 17 dovrebbe andare in onda a partire da sabato 25 novembre 2017, secondo quanto riportato dal sito lanostratv.it.