Beautiful anticipazioni e trama di oggi 4 agosto 2017! Oggi andrà in onda l’ultimo appuntamento della soap Beautiful, prima della pausa estiva. I nuovi episodi di Beautiful ritorneranno a fie agosto. Al posto di Beautiful andrà in onda per tre settimane la soap Una Vita, che allieterà i fans con un doppio appuntamento quotidiano. Intanto, le anticipazioni e la trama della puntata di oggi di Beautiful, ci rivelano che il rapporto tra Ridge e Quinn subirà una svolta! Nelle puntate americane i due già da tempo sono amanti. Nell’appuntamento di oggi, venerdì 4 agosto 2017, Eric certo dell’amore della moglie e per far in modo che i due mettani da parte i loro antichi dissapori, convince Ridge e Quinn a recarsi insieme a San Francisco per un importante convegno di moda.

Beautiful anticipazioni e trama di oggi 4 agosto 2017: tra Ridge e Quinn scocca la scintilla!

Ridge coglierà al volo la proposta del padre, pensando che possa essere l’occasione giusta per mettere in atto la sua trappola contro Quinn. Le anticipazioni di Beautiful rivelano, però. che questo viaggio forzato avrà effetti davvero inattesi per entrambi, che scopriranno infatti una inaspettata e coinvolgente sintonia!