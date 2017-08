Belen Rodriguez e Stefano De Martino, le ultime news gossip ad oggi 4 agosto 2017!

Stefano De Martino e Belen Rodriguez, le ultime news ad oggi 4 agosto 2017. Qualche giorno fa Stefano De Martino si è fatto un nuovo tatuaggio e ha pubblicato sul social alcune immagini per mostrarlo ai suoi followers. Si tratta di un numero inciso sull’avambraccio destro. Non capendo esattamente il significato della scritta, qualcuno ha ipotizzato che potesse essere un messaggio per la sua ex moglie Belen Rodriguez. A rivelare il motivo che l’ha spinto a farsi incidere i numeri 861 10 79 c’ha così pensato lo stesso ballerino.

A ‘Tgcom’ Stefano ha svelato l’enigma. Non si tratta di un tatoo per Belen, che secondo gli ultimi gossip si sarebbe riavvicinata al ballerino, ed anche secondo l’opinione di Giovanni Ciacci, esperto di look, volto di Detto Fatto, che durante la trasmissione ‘Pinocchio’ di Radio Deejay ha parlato di un loro presunto ritorno di fiamma, per ora non confermato dai diretti interessati. Nel frattempo De Martino ha svelato a Tgcom l’arcano sul numero di telefono che tanto ha fatto parlare i followers in questi giorni, ed ha raccontato che si tratta del numero di telefono del bar che suo nonno, a cui era legatissimo e che è morto un anno fa, gestiva a Torre Annunziata.

“Ho tatuato un numero di telefono”, ha spiegato. “Io sono nato e cresciuto nel Bar Stella di mio nonno nel quale lavorava tutta la mia famiglia, quindi quel posto è stato il punto di riferimento della mia infanzia ed ho un sacco di bei ricordi legati proprio a quel bar”, ha aggiunto il papà di Santiago. “Uno dei pochi numeri che conosco a memoria”, ha poi concluso.

@Havaianaseurope asks me to show what freedom means for me: freedom is my mantra. #havaianassummer Un post condiviso da Stefano De Martino (@stefanodemartino) in data: 30 Lug 2017 alle ore 02:03 PDT