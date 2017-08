Champions League ed Europa League, i sorteggi: il Napoli affronta il Nizza ed il Milan pesca lo Shkendija

Il momento tanto atteso è arrivato: oggi a Nyon ci sono stati i sorteggi per i play off di Champions League. Il Napoli dovrà affrontare il Nizza di Balotelli, e giocheranno il primo match in casa, al San Paolo. Il Napoli, nel sorteggio, non è stato fortunatissimo: il Nizza è una bella squadra, messa bene in campo, che può dare gatte da pelare alla squadra campana. Nel Nizza è rifiorito Mario Balotelli, che durante la scorsa stagione ha effettuato ben 15 goal in 23 partite. La partita di andata Napoli – Nizza si giocherà il 26 agosto alle ore 20.45, mentre il ritorno è previsto per il 22 agosto.

Play Off Champions League: i sorteggi.

Vediamo ora quali sono gli altri accoppiamenti dei play off, che si giocheranno dal 15 al 16 agosto per l’andata, e dal 22 al 23 agosto per il ritorno: Qarabag-Copenaghen, Apoel-Slavia Praga, Olympiacos-Rijeka, Celtic-Astana, Hapoel Beer Sheva-Maribor, Basaksehir -Siviglia, Young Boys-Cska Mosca, Hoffenheim-Liverpool, Sporting-Fcsb. Le squadre vincenti accederanno alla fase dei gironi, mentre le perdenti giocheranno in Europa League.

Europa League, il sorteggio del Milan.

Il Milan, invece, ha avuto una stella favorevole: dal sorteggio è emerso che la squadra rosso nera deve affrontare i macedoni dello Shkendija. La partita d’andata è in programma per il 17 agosto, mentre il ritorno è previsto per il 24 agosto.