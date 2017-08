Guida tv: tutti i programmi tv di stasera, venerdì 4 agosto 2017 sulle reti Rai, Mediaset e La7

Guida tv: i programmi tv di stasera venerdì 4 agosto 2017. Ecco le ultime anticipazioni e news sulla prima serata delle tre reti nazionali: Rai 1 ore 21:25, ripropone il concerto di Zucchero Partigiano reggiano dello scorso settembre. Si tratta di una serata evento per Zucchero, e l’evento è condotto da Massimo Giletti: si tratta di un viaggio emozionante, accompagnato dalle canzoni più belle della sua straordinaria carriera internazionale. Su Rai 2 alle ore 21.15 vedremo i Campionati mondiali di atletica leggera. Su Rai 3 ore 21:20 andrà in onda il documentario La Grande Storia. Questo nuovo ciclo in prima serata de “La Grande Storia” si conclude con una puntata, sempre commentata da Paolo Mieli, dedicata a uomini che hanno saputo andare oltre i propri limiti. Si parlerà di aviazione.

La guida tv di oggi venerdì 28 luglio 2017 e le ultime anticipazioni e news sui programmi di Rete 4, Canale 5, Italia 1 e La7.

La nostra guida TV sulla prima serata delle principali emittenti continua con le ultime anticipazioni e news sulla prima serata delle tre reti Mediaset: su Rete 4 alle ore 21.20 vedremo il programma di approfondimento Il terzo indizio, programma condotto da Barbara De Rossi. Su Canale 5 andrà in onda il film Rosamunde Pilcher – La lettera. Si parla della storia di Lilly Parker, che torna in Cornovaglia in seguito alla morte del padre Gordon Parker. Lilly è convinta di ereditare il ricco patrimonio del padre ma, poco prima di morire, egli ha modificato il testamento a favore di sua moglie Nora, avendo scoperto che Lilly non è la sua figlia legittima… Su Italia 1 vedremo il film Operazione vacanze, con Jerry Calà. Un cantante di piamo bar è costretto a cambiare identità e a fuggire in Basilicata.

Secondo le anticipazioni della Guida Tv, su La7 va in onda il Eccezionale veramente, condotto da Francesco Facchinetti, il talent di comici ed aspiranti comici che si esibiranno dinanzi al pubblico e a una giuria ‘speciale’ con Diego Abatantuono, Selvaggia Lucarelli e Paolo Ruffini.