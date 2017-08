Il Segreto, la trama e le anticipazioni della puntata di domani, 5 agosto 2017

Il Segreto, la trama e le anticipazioni del 5 agosto 2017: Emilia fa visita ad Alfonso. Domani, sabato 5 agosto 2017, andrà in onda una nuova puntata de Il Segreto, la soap di Canale 5 in onda tutti i giorni alle ore 18.45. Scopriamo cosa rivelano le anticipazioni ufficiali della puntata di domani, sabato 5 agosto 2017. Francisca appare sempre più sottomessa alla volontà di Cristobal. Raimundo prova a parlare con la donna, ma non ottiene nessuna verità. I due, inoltre, sono costretti ad interrompere la conversazione a causa dell’arrivo di Cristobal. Emilia, intanto, ha ricevuto uno speciale permesso dal militare: può visitare Alfonso in carcere, ma le condizioni in cui le appare non sono buone: è evidente che suo marito è stato picchiato.

Il Segreto, la trama e le anticipazioni del 5 agosto 2017: il sospetto di Hernando.

Camila continua ad essere sotto la minaccia di Nestor, ma sembra che in fondo sia attratta da lui… Ed infatti, secondo le anticipazioni del Segreto delle prossime settimane, Camila potrebbe cedere alle avance di Nestor. Hernando aveva creduto che Nestor fosse davvero il cugino di Camila e l’ha accolto con tutti gli onori, ma pian piano inizia a sospettare qualcosa…