Torna il Motomondiale in Repubblica Ceca, a Brno. I piloti sono tornati dalla pausa – vacanze più carichi che mai. Valentino Rossi ha così commentato il rientro dalle vacanze: “Mi sono riposato durante queste vacanze, ho passato tantissimo tempo con i miei amici ma sono tornato ad allenarmi e a prepararmi il prima possibile e mi sento bene. Ho lavorato in palestra e in bici ma ora voglio tornare in sella alla mia M1 e lavorare assieme al mio team. Il Mondiale è ancora aperto e dovremo lavorare duramente per essere sempre sul podio. Brno è un tracciato che mi piace davvero, ho tanti ottimi ricordi su questo circuito e spero di poter fare un’altra bella gara. Sarà importante essere veloci sin dalle prime libere”.

Moto Gp, le dichiarazioni dei campioni al termine delle vacanze.

Anche Andrea Iannone è carico e motivato. Il pilota, dopo aver trascorso le vacanze a Ibiza con Belen Rodriguez, ha dichiarato di poter lottare per i vertici della classifica. Il piolota vuole andare sulla scia dei miglioramenti ottenuti durante le ultime gare: “Non so se avremo cose nuove da provare qui a Brno. Sinceramente penso che a parte portare o non portare novità, dopo il Sachsenring, sono abbastanza positivo. In Germania abbiamo fatto un gran passo avanti dal venerdì al sabato. Ho avuto un ottimo feeling con la moto. Penso che qui potrei apprezzarli ancora meglio”. Fiducioso è anche Maverick Viñales, che ha dichiarato: “Mi sono goduto parecchio questa sosta estiva, sono stato assieme ad amici e familiari ma ora non vedo l’ora di tornare in sella alla mia Yamaha YZR-M1. Dobbiamo essere concentrati su questa seconda parte di stagione che sara’ fondamentale se vogliamo lottare per il titolo. Non c’è spazio per errori. Mi sono allenato in queste settimane per essere pronto per Brno e Austria, due piste che mi piacciono e dove penso di poter andare forte”.