Nuovi tagli capelli di tendenza estate 2017! Tra i tagli di capelli per l’estate sempre molto gettonati sono i tagli medi, molto femminili ma non impegnativi, sono l’ideale via di mezzo ideale tra il caschetto corto ed il lungo, un modo per cambiare look senza dare un taglio drastico ai nostri capelli. In quest’estate abbiamo ammirato i tagli di capelli medi in tante versioni dalle asimmetriche con la parte anteriore più lunga a quella blunt super netta, ai magnifici wob con onde per un effetto volume molto naturale.

Nuovi tagli capelli state 2017: frange e scalature!

Molto di tendenza nell’estate 2017 i tagli scalati sulla lunghezza, sempre per realizzare un effetto volume ma senza esagerare. Uno dei tagli di capelli più belli dell’estate 2017 è l’ob swag, un taglio di capelli è molto pieno nella parte superiore e molto sfilato in quella inferiore. Molto gettonati anche i posh bob, caschetti più corti dietro con punte allungate ad accarezzare il volto.

Tagli corti e pixie cut per l’estate 2017!

Il taglio di capelli medio rimane di sicuro la soluzione perfetta per coloro i quali vogliono mettere da parte un taglio lungo, senza però stravolgere completamente il proprio aspetto con un taglio troppo corto. Nell’estate 2017, però, molte celebrietes hanno osato e scelto il pixie cut, con ciuffo allungato o il taglio cortissimo, rasato per un look più estremo ma assolutamente originale! Il taglio di capelli corto sta benissimo a chi ha un viso esile e sottile, ma non è la soluzione ideale per chi ha un viso paffuto. I tagli di capelli medi e lunghi solitamente sono preferibili a quelli corti, perchè riequilibrano i lineamenti, facendoli sembrare più delicati.

Nuovi tagli capelli corti e medi: la gallery con i tagli di grande tendenza dell'estate! 1 su 32