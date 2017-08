Traffico autostrada, inizia il weekend da bollino nero

Ancora un fine settimana da bollino nero sulle autostrade. Il weekend dal 4 al 6 agosto 2017 si preannuncia bollente in tutti i sensi: il gran caldo fa fuggire milioni di italiani a cercare refrigerio nelle località di mare o di montagna. Venerdì 4 agosto è previsto bollino giallo al mattino, e rosso al pomeriggio. Sabato 5 è previsto bollino nero sia al mattino che al pomeriggio. Domenica è previsto un bollino rosso al mattino, e giallo al pomeriggio. Nelle tre serate, invece, ci sarà sempre bollino verde. Trafficata sarà, in modo particolare, la A14, ma non solo. Grande traffico è previsto in tutti i fine settimana di agosto, in particolar modo verso le principali località turistiche. A fine mese, invece, maggiori afflussi ci saranno verso le città, per l’atteso grande rientro, così come è previsto per i primi due fine settimana di settembre.

Traffico autostrade, gli orari dei blocchi per i mezzi pesanti.

Per agevolare il traffico, è stato previsto un blocco in autostrada per i veicoli di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 tonnellate. Gli orari variano in base al giorno. Un divieto dalle ore 7 alle ore 22 è previsto per tutte le domeniche. Per domani, venerdì 4 agosto, è previsto un blocco dalle 14 alle 22. Per sabato 5, e 12 agosto è previsto un blocco dalle ore 8 alle ore 22. Nello stesso orario è previsto un blocco per il 15 agosto. Per sabato 19 e per sabato 26 agosto, invece, il blocco sarà minore: dalle ore 8 alle ore 16.