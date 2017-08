Alessia Marcuzzi, le ultime news gossip. L’ultima foto di Alessia Marcuzzi in costume da bagno rosso, imbronciata ma bella come sempre, pubblicata sul social ha scatenato un putiferio di critiche da parte di molti utenti che accusano la conduttrice 44enne di essere anoressica e di alimentare con queste immagini il mito della magrezza eccessiva. Ma lei non ci sta a farsi rimproverare di diffondere un messaggio sbagliato e a farsi dare dell”anoressica’.Stavolta ha quindi deciso di rispondere, spiegando di essere una buona forchetta e di non passare la vita a dieta, anzi.”Io sono una mamma in salute che mangia tanto (sui set mi chiamano carboidrato)”, ha detto. Poi ha aggiunto: “Non potrei mai dare un esempio sbagliato ai miei figli”.Quanto agli ‘haters’ che l’hanno attaccata ha poi precisato: “Li lascio sfogare perché a volte è un modo per farsi notare. Non mi interessa il giudizio di gente che non conosce la mia vita e il mio viver sano!”.

“Ain’t about how fast I get there Ain’t about what’s waiting on the other side…It’s the climb!” ✌️ #alepaolo #theclimb #passovalparola Un post condiviso da Alessia Marcuzzi (@alessiamarcuzzi) in data: 27 Lug 2017 alle ore 04:07 PDT

Selvaggia Lucarelli, le ultime news gossip ad oggi 5 agosto 2017.

Selvaggia Lucarelli ha trovato il vero amore della sua vita. La giornalista lo ha raccontato al settimanale ‘Diva e Donna‘, rivelando quante cose in comune ha con Lorenzo Biagiarelli, con cui sta ormai da oltre un anno, nonostante a dividerli ci siano ben 15 primavere.”Lorenzo è una persona solare. Con lui ho finito di patire. L’uomo meno contorto che abbia mai conosciuto. Non ha nessuna paura di amare. Non fugge dai sentimenti. Ho provato a scoraggiarlo. Neanche tanto. Non volevo passare per la quarantenne che va a caccia di toy boy. Niente da fare. Abbiamo mille cose in comune. Ridiamo delle stesse cose. La stessa ironia. Non come le soubrette dei calciatori che dicono: ‘Lo amo perché mi fa ridere’. ‘Quando tira fuori la carta di credito’, aggiungo io”, ha spiegato Selvaggia.

Nell’intervista la Lucarelli ha parlato anche dell’ex marito Laerte Pappalardo, padre di suo figlio Leon. “Credo venda scarpe su eBay. Di sicuro, non ho mai pensato che dovesse mantenermi”, ha detto. Dell’ex suocero Adriano Pappalardo ha invece raccontato: “Molto amorevole con Leon. Hanno un rapporto cameratesco. Pappalardo è un Peter Pan che passa la vita tra canoa, corsa, parapendio. Con me è diverso. Non mi saluta da anni. Non mi perdona di aver voluto la separazione con il figlio”.

Una delle foto più belle del #diecipiccoliinfami contest. ;) Soprattutto per i due “tre gradini sopra il cielo” dietro. grazie @pratoland #ostuni #puglia Un post condiviso da Selvaggia Lucarelli (@selvaggialucarelli) in data: 22 Lug 2017 alle ore 03:41 PDT

Cristiana Capotondi, le ultime news gossip ad oggi 5 agosto 2017.

In un’intervista al settimanale ‘F’, Cristiana Capotondi, 36 anni, che ha da poco ultimato le riprese del film di Marco Tullio Giordana, ‘Nome di donna’, svela la natura del rapporto che la lega da undici anni all’ex conduttore televisivo, oggi imprenditore, Andrea Pezzi.Racconta come si sono conosciuti: “Durante un viaggio in aereo, anche se in realtà ci eravamo già visti. Ero stata ospite del suo programma Kitchen, e quando gliel’ho detto ha fatto finta di ricordarsi. Mi sono poi trasferita da Roma a Milano, ma è stato un passaggio indolore, Roma oggi è malgestita, mentre Milano lavora molto per essere la città eccellente che conosciamo”.

Sulla loro vita di coppia, l’attrice ha spiegato le ragioni per cui, anche dopo tanti anni, hanno scelto di non avere ancora figli e di non sposarsi: “Se domani mattina uno dei due volesse andare via di casa, vorrei che non ci fossero vincoli giuridici ad impedircelo”, ha confessato. Poi ha aggiunto: “Se un giorno ci venisse voglia di fare i genitori, un figlio potremmo farlo, non abbiamo preclusioni in merito”. L’attrice, che ha rivendicato comunque la piena femminilità di una donna anche senza figli, ha detto di aver vissuto anni fa un periodo difficile durante il quale Andrea l’ha aiutata proponendole di eliminare il sesso dal loro rapporto.”Ero molto gelosa, insicura. Ovviamente l’idea di togliere il sesso dal nostro rapporto è venuta ad Andrea, non glielo avrei mai imposto con il rischio che si cercasse svago altrove”. Poi ha precisato: “Avevo bisogno di ricevere certezze, sapere di piacergli anche usando vie diverse, non quelle facili dell’erotismo e della bellezza. Ha funzionato perché da allora non sono stata più gelosa, una forma di liberazione assoluta”.

Ready to go, quando sfila l’uomo e sfila pure la donna #mfw #me #happy #milano @dsquared2 #capocciastyle #lecosechepiaccionoame Un post condiviso da Cristiana (@cristianacapotondi) in data: 18 Giu 2017 alle ore 13:23 PDT